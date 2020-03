Sarzana - Val di Magra - Il governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci ha sollevato in questi giorni un problema molto importante in questa fase storica, che coinvolge tutte le piccole attività commerciali.

Si tratta della richiesta al governo di una sanatoria, in questo periodo di emergenza in cui la maggior parte della attività commerciali sono chiuse per decreto. La sanatoria dovrebbe prevedere la non iscrizione nel registro dei protesti, di eventuali titoli di credito che andassero impagati durante il periodo di chiusura e di emergenza sanitaria. Il senso di questa richiesta sta nel fatto che le piccole attività commerciali, oggi chiuse per decreto, come da prassi assai comune e consolidata, hanno, quasi tutte, consegnato ai propri fornitori, per ottenere le merci da porre in vendita, dei titoli di credito a scadenza nei prossimi mesi.

È chiaro che essendo attività chiuse e non potendo quindi produrre ricavi, non saranno in grado di pagare i titoli a scadenza. Il Governatore Musumeci ha sollevato per primo questo tema che a mio parere vale la pena divulgare e portare all'attenzione del nostro governo quanto prima. Questo per evitare che tutte le piccole attività commerciali che si trovano in questa situazione, e sono tantissime, subiscano dei danni irreversibili non per loro responsabilità.



Credo anche che una misura di questo tipo nulla tolga alle ragioni di credito dei fornitori i quali, possono senz' altro, in prima istanza, cercare di andare incontro ai negozianti stabilendo degli sconti o agevolazioni, ma, se non saranno disposti a condividere le difficoltà con gli stessi negozianti e vorranno incassare gli assegni alle scadenze stabilite, pur in questa situazione straordinaria, anche senza protesto, avranno la possibilità di procedere al recupero dei loro crediti.



Roberto Italiani, assessore commercio e turismo Comune di Sarzana

Redazione

22/03/2020 10:50:42