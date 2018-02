- Una sostituzione etnica per l'Europa che ha come strumento "migliaia di giovani uomini tra i 20 e i 30 anni" e come mandanti "le grandi lobby finanziare". Questo è quanto sta cominciando a verificarsi secondo Magdi Cristiano Allam, giornalista e scrittore italo egiziano che stasera ha fatto tappa al Santa Caterina Park Hotel di Sarzana, ospite della Lega Nord ( QUI il forte intervento di Stefania Pucciarelli), per parlare di Islam e presentare la sua nuova fatica, 'Corano senza veli'.Di fronte a oltre centoventi persone, Allam ha raccontato il suo percorso: l'arrivo in Italia, l'impegno per la promozione di un Islam laico e moderato, le minacce, il rapporto con Oriana Fallaci, la presa di coscienza "che il problema non è il radicalismo, ma l'Islam stesso, per quanto esistano tanti musulmani laici e moderati", quindi l'abbandono della fede musulmana in luogo di quella cristiana. "L'Islam non avrà mai un Illuminismo perché non contempla l'uso della ragione, non lo legittima", ha affermato, per poi paragonare la situazione attuale dell'Europa "del relativismo" a quella dell'Impero romano nella sua parentesi finale.E sullodei migranti arrivati in Italia, Allam non ha dubbi: "Solo il 5-10 per cento è formato da profughi. I migranti che vediamo tutti i giorno sono dei ragazzi giovani di sana e robusta costituzione, e noi li coccoliamo. Scappano dalla guerra? Se c'è una guerra, a scappare sono donne e anziani, non certo uomini tra i 20 e i 30 anni, che invece restano a combattere. Hanno fame? Chi ha davvero fame non va a protestare davanti alle prefetture per la qualità del cibo".