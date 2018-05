- "Toti a Marinella è come l'elefante che ha partorito il topolino! Prendo atto che il presidente della Regione, con settimane di ritardo, ha proposto , quale unica soluzione per i lavoratori di Marinella, di seguire lo stesso percorso che l'Amministrazione sarzanese e i sindacati avevano proposto settimane fa. Mi chiedo perché ci abbiamo messo tanto! Vorrei capire perché siamo ancora a questo punto!". Così interviene il sindaco di Sarzana,"Nelle settimane scorse - prosegue - abbiamo più volte sottolineato il rischio che la speranza di salvare un pezzo di storia del nostro territorio potesse svanire da un momento all'altro. Più volte abbiamo chiesto aiuto alla Regione, ripetutamente abbiamo ribadito la necessità di sederci tutti insieme, con i sindacati, a un tavolo per trovare almeno soluzioni che garantissero i lavoratori.Solo oggi la Regione si presenta nella frazione per proporre la riapertura del bando per gli over 40 e il coinvolgimento delle associazioni di categoria.Già lo scorso 31 marzo, insieme con i sindacati, avevamo lanciato l'appello per l'utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione per aiutare i lavoratori dell'azienda agricola che hanno tutti un'età tra i 40 e i 50 anni coinvolgendo di nostra iniziativa le associazioni di categoria e l'unione industriali, che hanno mostrato grande disponibilità . Torno a chiedere dove è stata la Regione fino a oggi? Il presidente Toti dice che la Regione non fa impresa: non può farla nemmeno il Comune che però in tutti i modi ha tentato, da solo, di trovare soluzioni, incontrando sindacati, associazioni di categoria, unione industriali. Se oggi al nostro fianco troviamo la Regione ben venga: intanto mi auguro che questa volta l'incontro fissato per il 23 maggio avvenga davvero e non faccia la fine di tutte le riunioni fissate in precedenza e mai svolte. Infine, come ho già detto lo scorso 4 maggio torno a ribadire che la proprietà deve mantenere l'area evitandone l'abbandono e che, insieme alla Regione deve sentirsi impegnata a riqualificare i dipendenti dell'azienda agricola per il loro reinserimento lavorativo".