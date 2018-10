"Maggioranza non vuol dare indirizzo politico al Festival della Mente"

Sarzana - Val di Magra - Chi temeva per una possibile chiusura o un trasloco altrove del Festival della Mente dopo le infuocate dichiarazioni leghiste all'indomani della quindicesima edizione, può stare tranquillo. Al netto delle prevedibili divagazioni al di fuori dell'ambito strettamente culturale infatti, le quasi quattro ore di consiglio comunale andate in scena ieri sera hanno confermato la volontà della maggioranza di non volersi privare delle manifestazione più importante di Sarzana e della provincia.



Un potenziale autogol di immagine che sarebbe stato difficile da spiegare a buona parte dei propri elettori come a tutti i titolari di strutture ricettive, attività e negozi che nei tre giorni della kermesse dedicata ai processi creativi accolgono ben volentieri le migliaia di persone che arrivano da ogni parte d'Italia. Rassicurazioni in proposito sono arrivate direttamente dal capogruppo del Carroccio Iacopi nelle battute finali di una discussione che ha spaziato fra invettive contro i “cattocomunisti”, episodi della battaglia di Lepanto, fascismo e citazioni di Gaber e Martin Luther King. “Forse c'è stata un po' troppa enfasi nel dire “cambiamo, spacchiamo, facciamo” - ha ammesso l'esponente della Lega – ma qui nessuno vuole rompere niente, il Festival della Mente è una risorsa per Sarzana e lo è sempre stato. Non è una bestemmia però dire che ci voglia un maggior pluralismo”.

Parola cardine quest'ultima della mozione incidentale della maggioranza, unica ad essere approvata nella fase di voto finale nella quale sono stati bocciati l'ordine del giorno di Castagna (PD) e l'altro documento presentato da Mione (Sarzana per Sarzana) e sottoscritto anche da Giorgi (M5S).



La pratica sostenuta dalla squadra di governo infatti impegna il sindaco e la giunta a “valorizzare ulteriormente il format, vigilando nell'interesse dei cittadini affinché sia garantita una reale pluralità di opinioni politico-culturali nell'offerta della rassegna, così come stabilito dalla Costituzione, evitando storture che, come accaduto in passate edizioni, ne condizionano negativamente il valore culturale”. Storture che i firmatari hanno individuato, come noto, nella lectio introduttiva dell'ex ministro Riccardi e in particolare nel suo passaggio sul contributo alla Liberazione dato dalle truppe coloniali che combattevano fra le fila francesi che ebbe però il risvolto tragico delle “Marocchinate” con le atroci violenze perpetrate ai danni di migliaia di civili italiani. “Una realtà storica per la quale si è scusato anche il presidente della Repubblica Ciampi – ha detto Rampi – e di fronte all'esaltazione di quelle gesta fatte da un mondialista che ci vuole inculcare la distruzione della nostra civiltà, ho abbandonato la sala in quella occasione e lo rifarei. Il Festival non poteva che sentire l'influenza della cultura monotematica, era pesantemente orientato ma questa città finalmente ha il diritto di contraddittorio e oggi immagino una manifestazione nella quale uno possa dire “questo è nero, bianco o grigio”. Non abbiamo nessuna roccaforte, non abbiamo nessun timore nel volere una cultura plurale e un sindaco che vigili affinché non si ristratifichi il mono pensiero comunista”. “Non è stato messo in discussione il valore del Festival – ha proseguito Cecati (Lega) – ma il metodo utilizzato. Il motore dell'evento dev'essere la pluralità, Riccardi non ha parlato del vero problema dell'immigrazione e degli interessi economici della falsa solidarietà dell'accoglienza”. Al suo fianco Spilamberti ha evidenziato come “Ricciardi ha stravolto dei fatti storici. Questa sterzata – ha detto – non presenterà più ridicole storture spacciando per cultura quello che non la è”. “La nostra mozione è moderata – ha sottolineato Mazzanti (Sarzana Popolare) – cercheremo di vigilare garantendo il pluralismo e la cittadinanza lo farà insieme a noi”. “E' grave – ha invece affermato Luca Ponzanelli – far passare questa amministrazione per oscurantista, vigilare non significa censurare. L'anno scorso avevate invitato Renzi inserendolo nel programma. Non dimentichiamo fra l'altro che il Comune partecipa al Festival investendo soldi pubblici”.



Diverso invece il punto di vista dell'opposizione che attorno al termine “vigilanza” contenuto nella mozione ha espresso tutte le proprie perplessità. “Un concetto che mi impensierisce – ha dichiarato Mione – concretamente in cosa consisterà? Come farà il sindaco a vigilare sugli interventi?. Quando anni fa venne a parlare il professor Settis eravamo in piena bagarre del “Progetto Botta”, lui venne e attaccò pesantemente l'allora sindaco Caleo il quale alla fine andò a salutarlo tenendo fede al proprio ruolo istituzionale”. “Come pensate di poter fare vigilanza? - ha chiesto Castagna (PD) – leggerete in anteprima gli interventi e poi darete l'ok?. Il Festival della Mente è un patrimonio di Sarzana e deve essere autonomo come lo sono la cultura e le altre iniziative cittadine. Parlate di politicizzazione ma la Regione ha finanziato con 50mila euro la rassegna “Liguria d'autore che è stata una chiara marchetta politica con Di Maio e Le Pen”. Lorenzini invece ha rilanciato: “Il pluralismo non è mai mancato, non c'è bisogno di bavagli. Lasciate fuori il Festival dai vostri deliri di onnipotenza e dalla smania di cambiamento, ne parlate come se dovesse passare tramite il parare di una segreteria di partito quando invece c'è un comitato scientifico”. Sulla stessa linea anche Casini: “Dopo aver assistito alla scena vergognosa di esponenti istituzionali che se ne sono andati, ora state politicizzando il Festival ma il comitato scientifico non può attendere un parere politico”. Secondo Giorgi infine la kermesse rischia di diventare “Una rozza manifestazione di propaganda ma non è compito dell'amministrazione influenzare le scelte del comitato. Vigilare significa fare censura”.



Accuse respinte da Cristina Ponzanelli: “Il Festival è l'evento culturale di Sarzana per eccellenza e io in quanto tale lo immagino come un luogo di libero confronto, di dialogo, critica e ascolto. Un contenitore nel quale tutte le opinioni possono essere illustrate e rappresentate e ognuno può arricchirsi culturalmente. Questa maggioranza non vuole dare indirizzo politico al Festival, non deve essere appannaggio di una sola idea. Come sindaco ho il dovere di vigilare affinché non sia prerogativa di una parte politica, non mi appartiene la volontà di escludere o manipolare”.



L'unico vero colpo di scena in una serata dai contenuti abbastanza prevedibili, è arrivato quindi solo nelle battute finali quando il consigliere di Sarzana Popolare Precetti, dopo aver pazientemente atteso il proprio turno ha letto un articolo del protocollo d'intesa firmato fra il sindaco Cavarra e Fondazione pochi mesi fa, che recita: “Gli indirizzi generali del programma e di riferimento del Festival, in continuità con quanto avvenuto fino ad oggi, saranno concordemente definiti dal Comune e dalla Fondazione Carispezia”.







BENEDETTO MARCHESE

10/10/2018 17:38:28