"Incaricato il tecnico per la perizia" ma l'ingegnere smentisce

- “Inizio dei lavori per i quali è già in corso la progettazione esecutiva da parte del tecnico incaricato ingegner Pucci Pier Luigi”. Le ultime righe di un documento datato 29 dicembre 2017 e firmato dall'istruttore tecnico Luca Serafinini, dal coordinatore dei lavori pubblici Andrea Donati e dal dirigente dell'are 3 del Comune di Sarzana Stefano Mugnaini, hanno aperto un caso ieri sera nel corso del consiglio comunale interamente dedicato ieri sera alla sicurezza sismica delle Poggi-Carducci (QUI) L'incarico citato nella relazione di ricognizione sul plesso scolastico infatti non è mai stato affidato e a confermarlo è stato il diretto interessato, sollecitato prima dal consigliere Carlo Rampi e poi dal collega Mione il quale alla precisa domanda: “Lei ha mai avuto l'incarico?” si è sentito rispondere “Assolutamente no, non sto eseguendo la progettazione”.E' stato infatti l'esponente di Fratelli d'Italia ad accorgersi per primo dell'evidente incongruenza dopo che il tecnico aveva scosso la testa: “Questo è un falso in un atto pubblico datato 29 dicembre – ha detto – è una cosa piuttosto grave”. Quindi l'ex presidente del consiglio: “Spiegateci perché dite che è tutto fatto e invece non c'è nemmeno l'incarico, perché avete raccontato una bugia?. Il segretario comunale non può fare finta di niente”.La replica è stata affidata a Mugnaini: “Mi assumo ogni responsabilità – ha ammesso l'architetto – quando è stata fatta quella relazione l'idea era di fare un focus per rivalutazione relativa alla risposta sismica dell'edificio. Nel corso della valutazione si è inteso avvalersi dell'ufficio tecnico per procedere alla redazione del progetto. La decisione è stata quella, d'accordo con l'ingegner Pucci, di dare incarico all'ufficio”.“Ho interpretato quel “la responsabilità è mia” come Salvo d'Acquisto – ha aggiunto Rampi – ma perché ha scritto che erano in corso incarico e progettazione?”. E Mugnaini: “Intenzione era quella di conferire incarico inizialmente all'ingegnere Pucci per intervento preliminare, nel momento in cui si trattò di discutere col diretto interessato di questo approfondimento, abbiamo ritenuto, e me ne assumo responsabilità, di affidare l'incarico all'ufficio tecnico visto che era in grado di formulare proposta. Non mi sottraggo al fatto di aver scritto e sottoscritto questa cosa e me ne prendo la totale responsabilità”.