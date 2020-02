Sarzana - Val di Magra - “Bonificare la ex Ceramica Vaccari – l'amianto, le terre e tutto quel che resta da bonificare - agendo in danno del privato significherebbe portare il Comune di Santo Stefano al dissesto finanziario. Parliamo di un'operazione che ci costerebbe un milione e 200mila euro. Se la magistratura dirà che dovremmo necessariamente agire in danno allora tutti insieme qua in consiglio comunale dovremmo ragionare su come trovare le risorse. Ma per me si tratta dell'ultima spiaggia, perché la Lassenberger, qui divenuta Ceramica Ligure, ha già depredato il territorio e non può depredare anche le tasche dei cittadini”. Così ieri in consiglio comunale il sindaco di Santo Stefano di Magra, Paola Sisti, nel corso del dibattito sull'ordine del giorno presentato dal gruppo dei Popolari volto alla chiusura, per ragioni di sicurezza, degli spazi della ex Ceramica, compresa l'attuale sede del parlamentino comunale. “La Procura dice di operare una messa in sicurezza totale, non di fare semplicemente analisi. C'è dell'amianto degradato a venti metri eppure facciamo consigli comunali, manifestazioni per bambini, ci sono gli uffici che lavorano”, hanno tuonato i consiglieri costiani Ponzanelli e Serarcangeli, che hanno visto il loro documento respinto in blocco dalla maggioranza. Voto positivo invece dal gruppo della destra 'Insieme per voltare pagina', la cui neocapogruppo Paola Lazzoni ha sostenuto che “la chiusura della Vaccari non fa piacere a nessuno ma quantomeno bisogna trovare il modo di evitare di portare qua i bambini. Troviamo soluzioni per far sì che a questo potenziale pericolo sia esposto il minor numero di persone possibile”.



L'ex consigliera di maggioranza ha invitato l'amministrazione “a smetterla di fare teoria e occuparsi dei problemi di maggioranza per darsi da fare, dare indirizzi, muovere il culo anche andando a Roma per trovare soluzioni concrete”. Lazzoni ha chiesto lumi sullo stato della procedura fallimentare e sull'eventuale vendita all'asta interna alla stessa, e ha definito “vergognoso e minatorio” l'esposto per procurato allarme presentato nei mesi scorsi dalla sindaca in merito a quanto affermato dalle opposizioni sulla pericolosità per la salute per chi sta all'interno dell'ex insediamento industriale. A questo proposito l'esponente dell'opposizione ha espresso ulteriori perplessità sulle analisi relative al rilascio di fibre di amianto effettuate a settembre e ripetute a dicembre (“Parliamo solo di due singoli giorni"), le quali tuttavia, come affermato dal sindaco, hanno in entrambi i casi restituito “un rilascio di fibre di amianto non significativo, ben inferiore ai limiti. E ora faremo un terzo monitoraggio”, ha osservato la prima cittadina. La quale, rispondendo alla Lazzoni, ha spiegato come sia in corso da parte degli uffici (che Sisti ha al contempo lodato e spronato) la redazione del Piano operativo di bonifica dell'amianto, nonché come Palazzo civico abbia scritto a giudice e curatela fallimentare e abbia sollecitato l'avvio dell'asta del bene, dalla quale potrebbe uscire un compratore con le tasche abbastanza in salute da poter bonificare. “Siamo anche consapevoli di dover riscuotere – ha aggiunto la prima cittadina -, la ex Ceramica ligure deve pagare 900mila euro di Imu. Siamo creditore privilegiati, veniamo giusto dopo quei dipendenti che devono essere ancora saldati”. E nel corso del dibattito, dal consigliere di maggioranza Angelo Zangani è arrivata la proposta di creare una commissione consiliare per seguire la vicenda al centimetro: “Un organismo in cui non bastano le dichiarazioni di sindaco o assessore, ma occorre tutta la documentazione. Io voterei favorevolmente all'istituzione di questa commissione”, ha spiegato l'esponente socialista, assessore all'ambiente con la precedente amministrazione.

N. RE

12/02/2020 21:18:07