Sarzana - Val di Magra - Anche la Cna della Spezia interviene in merito al ponte Ceparana – Santo Stefano ribadendo il sì ad un'opera d’importanza strategica, in grado di migliorare la vita quotidiana dei cittadini e favorire lo sviluppo dell'economia locale. "Abbiamo partecipato ieri alla seduta della IV Commissione territorio e ambiente sostenendo ed evidenziando l’esigenza della realizzazione della bretella - spiega Giuliana Vatteroni referente sindacale per la provincia -. Una soluzione che alleggerirebbe non poco una situazione viaria la cui problematicità segnaliamo da anni. Criticità dettate non solo dall'aumento del traffico pesante ma pure dalla fragilità ambientale di quell'area particolare, mi riferisco alla Ripa, che inevitabilmente si ripercuote sulla mobilità dell'intera comunità.



Un'opera infrastrutture irrimandabile, anche secondo Cna: "Non possiamo che guardare positivamente alle risorse aggiuntive arrivate dal Cipe e auspicare fin d'ora che velocemente si passi alla sua realizzazione e alla progettazione del secondo lotto. E' inevitabile, purtroppo, che anche questo primo buon risultato venga utilizzato ai fine dell' incombente tornata elettorale, ci auguriamo solo che questo non faccia perdere di vista l'obiettivo vero: una provincia con infrastrutture in grado di collegarla in ogni sua parte e soprattutto in fluidità e sicurezza, necessario presupposto per lo sviluppo di qualsiasi settore economico, dal turismo, al porto, all'autotrasporto, alle aree industriali ed artigianali."

06/02/2018 18:39:20