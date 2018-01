Sarzana - Val di Magra - Sulla Variante Aurelia di Sarzana potrebbe aprire a breve una nuova sala videolottery e videogiochi dotata anche di bar. Si è infatti concluso positivamente il procedimento unico presso lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune, presentato a fine ottobre dalla società “Riviera Club One srl”. La nuova sala troverà spazio in località Camponesto sulla Variante, al di fuori dunque della zona vietata per nuove sale giochi o sale slot come previsto dal nuovo piano del commercio cittadino.

Sulla nuova apertura hanno già dato parere positivo Arpal, Vigili del Fuoco e Questura mentre la secondo l'ufficio Polizia Amministrativa del Comune “risultano rispettati i parametri previsti per l'apertura di una sala giochi” come previsto dal regolamento dell'ente.

La procedura segue di pochi mesi quella che avrebbe dovuto interessare una struttura di viale XXV Aprile ma che non ha poi avuto seguito.

B.M.

31/01/2018 20:42:09