Sarzana - Val di Magra - Sanlorenzo chiuderà i cantieri di Ameglia e Massa nelle giornate di giovedì 19 e venerdì 20 marzo per un intervento di sanificazione agli stabilimenti, agli uffici, a tutte le aree in comune e su tutte le barche in costruzione.

L'azienda ha invece già chiuso da oggi sino a lunedì 23 i due siti produttivi di Viareggio in quanto è emerso un caso di contagio ai danni di un dipendente di una ditta in appalto presente al lavoro sino al 5 marzo scorso.

Il lavoro riprenderà normalmente su due turni a partire da lunedì prossimo.

Redazione

16/03/2020 21:06:01