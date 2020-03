Migliaia di mascherine per il Sant'Andrea grazie alla raccolta di due sorelle sarzanesi

- Arriveranno nei prossimi giorni le prime mascherine destinate all'ospedale Sant'Andrea della Spezia e acquistate grazie alla raccolta fondi avviata sulla piattaforma Gofundme dalle sorelle sarzanesi Rossella e Alessandra Giannini. In pochi giorni infatti la loro campagna ha quasi raggiunto i settemila euro sui diecimila che si erano prefissate inizialmente e venerdì una prima parte (quattromila euro per circa tremila dispositivi) è stata investita per l'acquisto di un primo carico di dispositivi di protezione che arriveranno direttamente dalla Cina.“Nostro padre vive e lavora a Shanghai da anni – spiegano – e nelle scorse settimane ha vissuto prima di noi questa emergenza. Ora può aiutarci a reperire il materiale che serve per l'ospedale e farlo arrivare in breve tempo. Questa emergenza – spiegano – si sta insegnando che insieme possiamo essere vicini nonostante la distanza e possiamo essere generosi con il prossimo”.Prima di avviare la raccolta Alessandra e Rossella hanno fatto diversi ordini di prova per avere la garanzia di poter ricevere in circa cinque giorni le mascherine che saranno subito messe a disposizione di medici, infermieri e altri operatori sanitari che stanno combattendo il virus in prima linea.“Abbiamo già superato metà della raccolta – concludono – e ringraziamo tutti coloro che hanno già partecipato e chi vorrà dare una mano per sostenere l'iniziativa”.La campagna “Covid 19 – Insieme possiamo" si può sostenere a questo Link dove sono presenti anche le coordinate per effettuare bonifici alternativi alla piattaforma.