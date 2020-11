Dopo l'addio di Ricciardi alla Locanda dell'Angelo si spegne l'unica stella Michelin spezzina

- Dopo il recente addio di Mauro Ricciardi alla Locanda dell'Angelo di Ameglia (QUI) , la nostra provincia ha perso la sua unica stella Michelin. Per anni infatti lo chef ha rappresentato il nostro territorio sulla prestigiosache nell'edizione 2021, presentata oggi, vede comunque allargarsi la rappresentanza ligure. Le novità per la nostra regione sono infatti due con la stella conquistata da Impronta d'Acqua a Cavi di Lavagna e Nove ad Alassio. Salgono così a sette i ristoranti segnalati dagli ispettori Michelin, oltre ai due già citati: Claudio a Bergeggi, The Cook a Genova, Sarri a Imperia, Il Vescovado a Noli, Paolo e Barbara a San Remo.