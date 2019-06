Sarzana - Val di Magra - "Questa situazione sta prendendo una piega molto brutta". E' deluso Marco Callegari, coordinatore regionale di Uiltucs per il commercio e delegato nazionale per la vertenza Grancasa, al termine dell'incontro che si è svolto oggi al ministero dello Sviluppo economico con i rappresentanti dell'azienda.

"Per l'ennesima volta - prosegue Callegari - abbiamo provato a fare proposte alternative per evitare i 158 licenziamenti annunciati da Grancasa. Abbiamo trovato il sostegno del ministero nella nostra azione costruttiva, anche per quel che riguarda i 12 esuberi dichiarati nel punto vendita di Sarzana, che abbiamo proposto di superare con un documento che prevede, grazie al forte senso di responsabilità di tutti i lavoratori, la rimozione del problema con il passaggio di tutti i dipendenti da full time a part time per i prossimi due anni. Ma anche di fronte a questo scenario l'azienda ha negato ogni disponibilità. Lo stesso vale a livello nazionale, dove abbiamo chiesto di ricorrere agli ammortizzatori sociali che sono disponibili ancora per otto mesi. Avevamo il supporto della dottoressa De Gregorio, funzionaria del ministero, ma anche in questo caso Grancasa ha detto no. Ora non resta che protestare: da domani i lavoratori di Sarzana saranno in sciopero, a oltranza, poi vedremo il da farsi. In questa situazione - ha concluso Callegari - c'è una forte preoccupazione per la tenuta di tutto il gruppo".

TH.D.L.

07/06/2019 18:35:20