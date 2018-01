Sarzana - Val di Magra - Apre nel pieno centro di Sarzana una nuova paninoteca gourmet: Il Regno del Gusto, con servizio interno e da asporto, sia a pranzo che a cena. Il titolare Marco Casani, da poco trentenne, dopo anni come dipendente col posto fisso per una grande azienda ha deciso di lasciare tutto e provare a realizzare il suo sogno; gli abbiamo fatto qualche domanda.



Da cosa ti è nata questa idea del Panino Gourmet?

Fin da quando sono piccolo ho due passioni: il calcio e la cucina. Da qualche anno sono ai vertici della squadra asd Antica Luni 2009 insieme a mio fratello Mattia, che mi regala molte gioie e adesso dovevo riuscire a soddisfare anche la mia seconda passione: cucinare!.

Inizialmente la mia idea era di aprire un piccolo ristorante utilizzando principalemente prodotti locali: dagli affettati nostrani, alla salsiccia di Pignone e alla carne della Val di Vara e quindi ho pensato che il modo migliore per assaporare questi prodotti nel modo più classico possibile è il panino gourmet. L’ispirazione ovviamente viene dal cuore e con il giusto coraggio ho deciso di tuffarmi in questa esperienza, sperando che il detto “la fortuna aiuta gli audaci” sia giusto.



Come mai hai deciso di aprire a Sarzana?

Io amo Sarzana e vederla così mi distrugge; inizialmente non avevo le idee chiare, a causa di molti commercianti che mi consigliavano di puntare ad un bacino di utenza più grande come Spezia o Massa. Poi sono andato a parlare con un amico, (Massimo Coppola dell’agenzia Sunset Immobiliare) per capire quale città sarebbe stata la più adatta alle mie esigenze e dopo vari colloqui e visite, eccomi qui, più convinto che mai. Sperando di essere d’aiuto a Sarzana nella sua ripresa; penso che i giovani possano aiutare molto la propria città dal punto di vista commerciale, servono idee, coraggio, un pizzico di fortuna e tanto amore per il territorio.



La tua sarà la prima paninoteca gourmet di Sarzana, puoi svelarci qualcosa del tuo menù?

La varietà e la fantasia dei panini è così ampia e cambierà così spesso, che sarebbe impossibile parlarne, si passerà dai ‘grandi classici’, al panino Gourmet con i vari accostamenti più ricercati, ad esempio tartufo, avocado, miele… E ovviamente panini vegetariani e una strizzata d’occhio anche per i vegani. Il tutto prodotto localmente, a partire dal pane. Insieme al panino sarà possibile gustare altre pietanze come dei tagliere di salumi e formaggi; ovviamente il tutto accompagnato da vino e birre artigianali, con particolare attenzione all’origine di provenienza, mettendo sempre in risalto i prodotti locali. Per scoprire il menù vi invito sabato 20 gennaio dalle ore 17:30 in via Landinelli, 61.



A chi è rivolto il tuo locale?

Il locale è aperto a tutti, a pranzo si punterà soprattutto a lavoratori e studenti. Per i tanti lavoratori del centro, dagli uffici alle banche, presto accetteremo i buoni pasto aziendali e per gli studenti creeremmo dei menu con dei prezzi speciali alla portata di tutti. La sera invece il locale diventa perfetto sia per fare apericene che per delle cene complete, e grazie al servizio take-away abbiamo la possibilità di far arrivare i nostri panini gourmet nelle case dei Sarzanesi. Infine, tra i nostri obbiettivi futuri c’è quello di offrire un servizio di consegna a domicilio.



Hai trovato ostacoli per l’apertura? E’ una cosa che consiglieresti ad altri giovani che hanno la tua stessa idea ma hanno paura di provare?

Abituato ad essere dipendente da tutta la vita, la parte burocratica per l’apertura del locale mi ha un po’ spaventato, ma essendo seguito completamente da Sunset Immobiliare, siamo riusciti a fare tutto facilmente e senza problemi. Per la scelta dei prodotti, mi sono confrontato con la mia compagna, Deborah, che ha avuto diverse esperienze nel settore ristorativo. E’ davvero gratificante aprire la propria attività, quindi lo consiglio sicuramente e rinnovo l’invito per qualsiasi giovane che volesse informazioni a venirmi a trovare e discuterne insieme davanti a una birra e un panino.



REDAZIONE

18/01/2018 20:55:57