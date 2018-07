"Cresce il commercio abusivo in spiaggia, sindaci e prefetto intervengano"

Sarzana - Val di Magra - "Qui siamo sulle spiagge della nostra provincia dove il commercio abusivo non è un reato ed è tollerato". Così si apre il post Facebook scritto nelle scorse ore da Andrea Lagomarsini, rappresentante provinciale di Fiva Confcommercio e sostenitore della Lega. Nella foto correlata al post, un episodio di mercanteggiamento sul bagnasciuga. "Sembra di essere ad un nostro mercato settimanale - continua il post, in cui l'autore ha taggato diversi rappresentanti istituzionali locali -, con gli abusivi sempre più attrezzati con mezzi veri e propri adibiti alla vendita. Molti di loro per ingannare la gente, dicono di avere una licenza regolare e fanno su blocchetti fiscali ricevute che in realtà non registrano perché poi la copia rimanente viene strappata. Queste persone spesso sono violente con i bagnini che li mandano via, creando anche problemi di ordine pubblico. Giocando sulla pietà della gente, che spesso li difende, a fine giornata riescono ad incassare cifre di denaro considerevoli, alla faccia dei commercianti regolari, e tutto esentasse. Questo tipo di commercio aumenta sempre di più, partendo dalle spiagge del Levante ligure come Levanto e Monterosso fino ad arrivare a Lerici, San Terenzo e nei comuni confinanti con la Toscana come Fiumaretta di Ameglia e Marinella di Sarzana".



Lagmarsini fa "un appello a tutti i Sindaci della nostra provincia, e al Sig. Prefetto, affinché facciano qualcosa per almeno attenuare il fenomeno. Ci sono leggi precise in materia che spesso vengono ignorate. Capisco che in alcuni comuni i vigili urbani siano carenti, ma bisogna secondo me coinvolgere anche le capitanerie di porto, con controlli non saltuari ma costanti nel tempo. Noi commercianti regolari non siamo né razzisti né guardiamo il colore della pelle di queste persone... ma vogliamo essere tutelati maggiormente in quanto paghiamo regolarmente le tasse e tutti i contributi richiesti. Non è razzismo ma buonsenso".



REDAZIONE

24/07/2018 21:22:30