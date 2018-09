Sarzana - Val di Magra - L’Assessorato al Turismo del Comune di Vezzano Ligure, insieme al Consiglio di Quartiere di Bottagna/Piano di Valeriano/Lagoscuro e con la Parrocchia di San Michele Arcangelo in Bottagna, hanno organizzato i festeggiamenti patronali di San Michele Arcangelo a Bottagna, iniziati ieri con la pesca di beneficenza iniziata ieri presso i locali della parrocchia dove proseguirà fino al 30 settembre.

Oggi alle ore 16.00 si svolgeranno i "giochi sotto il campanile". Mercoledì 26 settembre alle ore 19.30 si svolgerà la Cena nei locali Parrocchia. Per prenotazione i consultare la locandina allegata. Giovedì 27 settembre alle ore 21.00 nella Chiesa Parrocchiale si svolgerà il concerto "Echi d'Arcadia" note e parole tra il Barocco e la lirica di Ines Betta Montanelli. Venerdì 28 settembre sarà il momento della Processione, che partirà, accompagnata dalla Banda “G. Puccini” di Vezzano Ligure e dalle Confraternite di Bolano-Ceparana e Piana Battolla, con la statua di S. Michele Arcangelo, dalla Chiesa procedendo per le vie del paese. Sabato 29 settembre, giorno della festività di San Michele Arcangelo, aprirà la tradizionale Fiera delle Noci nella Piazza della Chiesa a partire dalle ore 8. Alle ore 10.30 la S. Messa, dalle 15 i giochi sotto al campanile, alle 17 la S.Messa Solenne e la serata terminerà alle 20.30 con l'atteso spettacolo dei ragazzi della Parrocchia. Domenica 30 settembre per l’intera giornata, tornerà la tradizionale Fiera delle Noci non solo nel Piazzale della Chiesa ma anche lungo Via Vara, con banchi di ambulanti e di hobbisti. Per concludere i festeggiamenti, la Parrocchia organizza alle ore 21 la recita "Mamma Mia" a cura dei ragazzi della Parrocchia S.Martino di Follo. Durante i giorni della festa saranno in funzione banchi gastronomici con sgabei, torte e altre delizie per i palati.

25/09/2018 15:29:08