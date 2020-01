Sarzana - Val di Magra - Nel luogo che a Sarzana richiama più di ogni altro le vittime della Shoah, la strada denominata ‘Via 27 Gennaio’, una delegazione comunale del Pd, ieri mattina, ha voluto onorare la Giornata della Memoria. Un gesto simbolico quello del Partito Democratico per dare continuità alla commemorazione, sempre tenuta nel corso degli anni dalle amministrazioni comunali di sinistra, della morte di milioni di persone nei campi di sterminio nazisti. Erano presenti il segretario dell’Unione comunale dei democratici Vico Rosolino Ricci, che ha deposto un mazzo di fiori nel cartello stradale indicante il nome della via, la segretaria dei Giovani democratici Maria Bianchini, e alcuni militanti del Pd, tra cui l’ex senatore Massimo Caleo.

