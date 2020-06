Ultimi giorni per iscriversi al concorso letterario "Gli Inediti"

Sarzana - Val di Magra - C’è tempo fino al 30 giugno per partecipare alla terza edizione del Premio Letterario “Gli inediti” promosso da Gd Edizioni di Sarzana. “Il nostro principale obiettivo - spiegano gli organizzatori - rimane quello di creare uno spazio per tutti coloro che amano scrivere, incentivando il piacere della lettura e incoraggiando la condivisione dell’esperienza letteraria. Gli Inediti sono un punto di partenza per indagare il fenomeno letterario da diversi punti di vista, considerando che il processo creativo è sempre più stimolante del risultato e che muta a seconda dei momenti e delle urgenze”. Il concorso sarà articolato in due sezioni: narrativa-romanzo e narrativa-racconto.

Le opere pervenute saranno valutate da una giuria di professionisti nell’ambito della letteratura, del giornalismo, della scrittura e dell’editoria, che selezionerà dieci lavori per ciascuna sezione. I premi consisteranno nella pubblicazione e stampa del libro, nel caso del romanzo, e nella creazione di una raccolta per quanto riguarda la categoria del racconto.

Le opere dovranno essere inviate in formato PDF a gdedizioni@gmail.com, insieme alla scheda di iscrizione e alla copia della quota di partecipazione di euro 25. Tutte le informazioni, la scheda di partecipazione e il bando saranno scaricabili alla pagina https://www.gd-grafichedigitali.com/edizioni.php. Per info 0187.626239.

La premiazione si terrà il prossimo 22 ottobre.





(nella foto la giuria dell'edizione 2019)

REDAZIONE

22/06/2020 18:07:34