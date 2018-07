Tornano le "Fisarmoniche sotto la Torre" a Vezzano

Sarzana - Val di Magra - L’assessorato alla Cultura e al Turismo e il Gruppo Folk “A Lavezaa” di Vezzano Ligure organizzano sabato 28 luglio alle 21 in Piazza del Popolo a Vezzano Ligure, la XII Edizione delle Fisarmoniche sotto la Torre “Sergio Cozzani”, da quest’anno intitolata al concittadino scomparso lo scorso febbraio. La manifestazione, infatti, è stata ideata nel 2007 dal fisarmonicista Sergio Cozzani del Gruppo Folk “A Lavezaa” di Vezzano Ligure, e i soggetti organizzatori d’intesa hanno voluto da un lato ricordare l’uomo generoso e musicista appassionato e dall’altro sottolinearne la capacità di valorizzazione e di promozione di Vezzano oltre i confini provinciali. La grande piazza del borgo storico, sovrastata dalla struttura fortificata del castello e della torre medievali, vedrà anche quest’anno per l’esibizione, curata artisticamente dal M. o Fisarmonicista Gianluca Campi, vincitore del Trofeo Mondiale 2000, presentata da Federica Dellepiane e ripresa da TeleLiguriaSud, alternarsi sul palco musicisti provenienti da diverse città italiane: Gianluca Campi e Alessandro Trivigno da Genova, Corrado Medioli da Parma e Daniele Donadelli da Reggio Emilia.

