Soffitta al via con meno banchi

- La qualità sarà ancora il filo conduttore della Soffitta nella Strada di Sarzana che quest'anno si terrà dal 4 al 19 agosto fra le vie del centro storico. Un'edizione che si appresta ad essere la “più piccola” fra le 54 complessive visto che gli espositori inseriti nella graduatoria pubblicata dal Comune non arrivano a sessanta unità. Una decina in meno rispetto a quelli presenti l'anno scorso quando la partecipazione di antiquari fu nettamente inferiore rispetto al passato.Le linee guida tracciate a maggio dalla precedente amministrazione (qui) saranno come detto garanzia di qualità per la merce esposta sui banchi che come detto saranno - per il momento - in un numero inferiore rispetto al passato. "Una diminuzione del numero dei partecipanti alla fiera - spiega l'ente - che nelle ultime edizioni si è fatta sempre più crescente" e per questo è stato "ritenuto opportuno - al fine di favorire la venuta di nuovi e ulteriori operatori - di prevedere e consentire una riduzione del 50% della sola tassazione (Cosap e Tari), mentre è rimasta invariata la quota riferita al costo dei servizi (vigilanza, illuminazione, esperto d'arte)".Con determina dirigenziale questa mattina sono state così approvate le due graduatorie ordinarie, la prima comprendente le 57 domande ammesse (su 58) pervenute entro la data fissata del 20 giugno, e la seconda con le tre (su 4) ricevute dagli uffici comunali dopo il termine ultimo, tutti aventi diritto allo spazio per esporre la propria merce. Fino al 3 agosto però altri operatori potranno aggiungersi presentando le proprie candidature per essere esaminati e nel caso inseriti nella graduatoria.