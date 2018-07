Sarzana - Val di Magra - Serata all'insegna del jazz al ristorante sette archi di Bocca di Magra giovedì 26 luglio, dalle 20.30. Protagonista sarà il trio composto da Sara Maghelli alla voce, Ugo Bongianni al piano e Gian Paolo Bertone al contrabbasso. Il repertorio da loro eseguito sarà tratto dalle composizioni dei grandi compositori americani del Novecento come Gershwin, Porter, Berlin ed altri ancora. Per info e prenotazioni 0187 609017.

