Sarzana - Val di Magra - I Ciri Nani sono un duo artistico che da tempo si prodiga in trasmissioni radiofoniche. Ultimamente li abbiamo sentiti sulle frequenze di Contatto Radio. Al momento, come la loro città (Sarzana), come il nostro Paese, come tutto il mondo sono in pausa, in stand-by. Ma non riuscendo a star lontani da microfoni e cuffie, l'attore di teatro Marco Ciriello e la scrittrice Erika Nani si sono inventati un modo per fare radio ognuno a casa propria. Grazie alle tecnologie radio/ televisive del loro regista Erman Pasqualetti questa sera alle 21:30 vi aspettano per una entusiasmante trasmissione radiofonica via web, con ospiti telefonici da varie città italiane e tanta buona musica.

Per contattarli su WhatsApp: 3664140441

Per ascoltarli :entrare profilo e cliccare sulla foto. Il link e’ questo. http://rebrand.ly/3bcc8

https://www.facebook.com/ciri.nani.9

Redazione

21/03/2020 14:14:06