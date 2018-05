Sarzana - Val di Magra - Martedì 15 maggio, con inizio alle ore 21.00, avrà luogo la seconda serata di “Corti agli Impavidi”, evento organizzato da Corte Tripoli Cinematografica in collaborazione con l’Assessorato Cultura del Comune di Sarzana e con il Circolo Fantoni.

Nell’intento di far conoscere e valorizzare anche la produzione locale, la prima parte della serata sarà dedicata a due Autori che tante importanti opere hanno realizzato nel nostro territorio: Maurizio Tinto e Beppe Mecconi.

Di Maurizio Tinto verranno proiettati 4 brevi cortometraggi, realizzati con l’ITCT Fossati-Da Passano di La Spezia (“Franco & Alice” e “Is also happy”) e con l’IISS Cappellini di La Spezia (“Un pesce da favola” e “Il pesce ti mette le ali!!!”).

Per quel che riguarda Beppe Mecconi, andrà in proiezione “Madì, la regina del castello”, realizzato quasi quarant’anni fa, per conto di RAI 3 Liguria. Nel film sono coinvolte varie personalità del lericino, tra cui la Compagnia delle Briciole.

La serata proseguirà con due registi giovanissimi ma già affermati: il pisano Francesco Giusiani con “Innocenze perdute” (finalista ai “Nastri d’Argento”) e Matteo Bernardini, sarzanese trapiantato a Torino, con “An Afterthought”.

I quattro registi saranno presenti alle proiezioni e, al termine, avranno un incontro col pubblico per discutere sui lavori visti, rispondere a domande, esaudire curiosità, ecc.





Nella foto un momento del dibattito svolto al termine della prima serata di “Corti agli Impavidi”.

Seduti, da sinistra a destra, i sette registi presenti: Davide Abate, Manuele Moriconi, Roberto Carli, Laura Biggi, Marco Rosati, Lorenzo Caravello, Stefano Pelleriti.

In piedi: Roberto Merlino, presentatore della serata.

14/05/2018 19:20:45