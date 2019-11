Sarzana - Val di Magra - Agli amici più stretti ricordava sempre di non credere nella morte e probabilmente nelle scorse ore l'ha affrontata con lo stesso spirito Luciano Ginesi, conosciutissimo pittore, scrittore e poeta sarzanese mancato a settant'anni dopo aver convissuto a lungo con una riconosciuta forma di schizofrenia. Un disturbo che non gli ha impedito di dare libero sfogo alla sua creatività, di regalare aforismi, tele e testi scritti che resteranno negli occhi e nella mente dei tantissimi concittadini che hanno saputo cogliere il lato artistico ma anche quello umano di una figura che proprio in questi termini è riuscita trasmettere molto anche nella piccole cose della vita quotidiana. Specie negli ultimi anni, come le passeggiate fra via San Francesco e il centro e gli appuntamenti fissi con le persone a lui più vicine.



Negli anni Settanta si era laureato all'Università di Firenze con una tesi sull'analisi dei rapporti diretti e indiretti fra Pci e Chiesa Cattolica nell'Italia del dopoguerra e il suo spostamento verso la sfera capitalistica non sovietica. Poco dopo avevano iniziato a manifestarsi i primi segni di quella terribile 'compagna di viaggio' che ha comunque influenzato la sua azione artistica. Una produzione che nel 2016 ha ispirato anche due pubblicazioni della casa editrice sarzanese Platò Edizioni di Diego Garbini e Michela presentate anche al Salone del Libro di Torino. “The wry pussy bar”, con testi e disegni tratti dal suo romanzo “Sette mesi al bar” e “My soul (does not exist)”, drammaturgia teatrale e catalogo d'arte di Toni Garbini che gli ha dedicato anche due performance teatrali.



“Luciano era una persona colta – racconta quest'ultimo – ed è stato un artista autentico della nostra società. Come tale deve essere riconosciuto, così come è stato per altri grandi protagonisti dell'arte. Era una persona di grandi capacità sociali, umane e anche politiche - ricorda Garbini - perché nonostante il suo deragliamento aveva una visione molto chiara della degenerazione del sistema politico. Per lui Sarzana era “l'habitat del camaleonte” dove cioè si mimetizzano le persone che si colorano a seconda di come tira l'aria. La sua era una visione fantastica e allo stesso tempo molto lucida di certe dinamiche”.

“Tra di noi era nata una bella amicizia, ci parlavamo in dialetto e ci vedevamo spesso. Sono convinto che come tutti i grandi artisti continuerà a vivere nei suoi scritti e nei lavori che ha prodotto. Sarzana perde uno dei suoi artisti più interessanti e autentici – conclude – oltre che un poeta straordinario”.

Di Luciano Ginesi, oltre ai ricordi personali di tantissimi sarzanesi, restano oggi molte delle sue opere - che spesso era solito regalare, alcune delle quali, raffiguranti le Cinque Terre (soggetto a lui caro) presenti anche al San Bartolomeo.

L'ultimo saluto a Luciano Ginesi si terrà lunedì mattina alle 10.30 presso l'obitorio dell'ospedale di Sarzana.



BENEDETTO MARCHESE

16/11/2019 15:20:08