Sarzana - Val di Magra - Dopo la prima e affascinante performance del giorno di Natale, la compagnia Ordinesparso di Giovanni Berretta torna all'Oratorio di Santa Croce di Sarzana per un reading teatrale. L'appuntamento è per domenica 5 gennaio alle ore 18 quando, nella sala che ospita ancora la mostra di presepi artistici dei Fratelli Capuano, andrà in scena “In viaggio – ascolta mentre nasci, cresci e vivi”, evento pensato in collaborazione con Fiammetta Gemmi. Ingresso gratuito.

