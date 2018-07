Sarzana - Val di Magra - Dopo il successo della presentazione del volume "Il guindolo del tempo" (edizioni Archinto) del professor Marco Sonzogni, docente di letteratura italiana a Wellington in Nuova Zelanda e dell'epistolario fra Vittorio Sereni e Roberto Pazzi (Minerva edizioni) alla presenza dello stesso poeta e scrittore nato ad Ameglia, si svolgerà l’ultimo appuntamento con la grande poesia a Bocca di Magra.



Il 31 luglio (e non il 24 come inizialmente annunciato) alle 21 l'attore Roberto Alinghieri, nel suggestivo scenario della Villa Romana di Bocca di Magra leggerà un racconto poco noto e ironico di Eugenio Montale "La casa sul Magra". A seguire verrà presentato da Adriana Beverini, curatrice degli appuntamenti con la poesia e dal professor Antonio Zollino il libro "Eugenio Montale tra Lunigiana e Versilia" alla cui realizzazione hanno contribuito la stessa professoressa Beverini, presidente del premio Montale Fuori di casa, il professor Antonio Zollino e il professor Giuseppe Benelli.



Già dal titolo del libro la tesi è chiara. I tre autori, ognuno dal proprio punto di vista, hanno messo in evidenza che il premio Nobel genovese ha dedicato poesie bellissime anche a paesi della provincia spezzina che non si identificano con le Cinque Terre. Paesi come Tellaro, Porto Venere, Sarzana, Luni, Ortonovo, Bocca di Magra sino ai "gioghi innevati della Lunigiana“, e alla Versilia. Anche queste splendide poesie saranno lette da Roberto Alinghieri.

22/07/2018 17:43:14