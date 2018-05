Sarzana - Val di Magra - E' partita questa mattina da Roma la terza tappa della Mille Miglia 2018 che nel tardo pomeriggio transiterà anche da Sarzana e dalla Val di Magra. La storica corsa automobilistica infatti salirà verso Viterbo, Siena, San Miniato, Lucca, Pietrasanta per poi approdare nella nostra città prima di proseguire verso la Cisa e Parma.

Secondo gli orari forniti dagli organizzatori le prime auto della “Freccia Rossa” dovrebbero affacciarsi a Porta Romana intorno alle 18.20 per poi attraversare via Mazzini, piazza Matteotti, Porta Parma e il transitare dal Centroluna prima di percorrere via Cisa.



Fra i partecipanti provenienti da tutto il mondo non mancheranno anche molti vip che ogni anno si mettono alla guida delle affascinanti auto d'epoca. A quelli già segnalati nei giorni scorsi si sono aggiunti anche l'attore premio Oscar Adrien Brody, il cantante Alvaro Soler, il Campione del Mondo Paolo Rossi, l'imprenditore Alessandro Squarzi e il bassista dei Coldplay Guy Berryman che ha preso il posto del cantante Chris Martin.



Le modifiche alla viabilità

Dalle ore 14,30 e fino alle 22 è previsto il divieto di transito e sosta veicolare, su ambo i lati, con rimozione coatta dei veicoli lasciati in sosta vietata nel viale Mazzini. Nel tratto compreso dalla rotatoria in corrispondenza di via San Francesco a Porta Romana. La chiusura del transito veicolare da via Torrione Stella Nord e da via Torrione Genovese nella via Bertoloni, la sospensione della circolazione in via Circonvallazione con deviazione in via Falcinello e via Dei Molini, il divieto di transito in via XXVII Gennaio, la chiusura del transito dal varco di piazza San Giorgio, l'obbligo di svolta a destra per chi percorre via Alighieri , il divieto di svolta a destra da via Berghini, e il divieto di transito nella bretella di collegamento tra la Variante Cisa e la Cisa in direzione di via Cisa.

B.M.

18/05/2018 13:35:40