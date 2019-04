Sarzana - Val di Magra - Dopo la prima apparizione su Rai2 a febbraio oggi è tornata come ospite alla trasmissione “Detto Fatto” Valentina Leporati, pasticcera sarzanese specializzata in prodotti 'gluten free'. Come avvenuto nella precedente occasione infatti ha riproposto un tutorial per la realizzazione di una gustosissima “Bundt cake” al caffè perfetta per chi, come lei, deve convivere con la celiachia. “Le mie torte – ha detto rispondendo alle domande della conduttrice Bianca Guaccero – sono il risultato di tante prove e di una grande conoscenza della farina”.



Fin dall'apertura della sua attività in via Torrione San Francesco infatti l'obiettivo di Valentina è sempre quello di rendere i prodotti senza glutine appetibili a tutti e il suo impegno continua ad essere ripagato visto che dopo aver lavorato al fianco di Igino Massari e Sonia Peronacci ha da poco avviato un corso con CNA ed uno nella scuola di pasticceria “Bakelab” aperta dal vincitore della trasmissione di Real Time “Bake off Italia”.

