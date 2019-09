Sarzana - Val di Magra - È sceso dal palco a fatica e solo dopo aver firmato decine di autografi Lorenzo Cherubini, super ospite della sedicesima edizione del Festival della Mente che questa sera, sui titoli di coda, ha contenuto a fatica l'entusiasmo dei fan dell'artista tornato a Sarzana a sette anni dallo storico concerto del Miro Luperi. Questa volta però Jovanotti non ha cantato ma intervistato dall'amico e scrittore Paolo Giordano ha raccontato un po' sé e del tour-evento "Jova beach party" che ha riempito numerose spiagge italiane.

"Non è stata un'idea improvvisa - ha subito spiegato - era una cosa che era lì da sempre, ancora prima che iniziassi. È stato come se prima di tutto ci fosse questa esperienza. Mi sono innamorato della musica per questa cosa. Se è stata rischiosa? Si - ha proseguito - una follia sotto tutti i punti di vista, una cosa completamente nuova e senza precedenti, l'ho fatto per creare un'esperienza "di picco". Ogni giorno abbiamo avuto dei casini da risolvere, alcune situazioni ragionevoli e altre pretestuose ma posso dire di aver acquisito un know-how notevole. Questo tour è stato anche l'esempio di come la musica offra molto lavoro: noi siamo in mille, una città che si sposta e la prossima settimana saremo a Montesilvano e poi il 21 settembre chiuderemo con la grande festa a Linate. Sara una figata".



"La musica in 4/4 e le rime sono state le cose più importanti di buona parte della mia vita - ha proseguito - per me il ritmo è fondamentale.

Il primo lavoro che ho fatto è stato il dj, avevo 14 anni e mio fratello mi portò in una radio privata di Cortona: fu una folgorazione. Iniziai ad andare in discoteca e imparai a mettere dischi, oggi non è cambiato nulla: la pista è sempre un racconto che metti in piedi con gesti, parole ed emozioni. Anche nei concerti del Jova beach è così, mi diverto come un pazzo, una cosa mai tentata prima. Molti trovano forte appagamento nell'espressione vocale o nell'uso di uno strumento, mentre la mia attitudine è la comunicazione pura".



Sull'approccio alla scrittura Lorenzo - che ha ringraziato la direttrice Benedetta Marietti per l'invito - ha invece spiegato: "Non scriverò mai un romanzo perché non sono capace. Da anni mi esercito a scrivere un racconto in tre minuti tipo "Anna e Marco" di Dalla ma ho dei limiti e sento di essere scolastico, ho un cassetto pieno di tentativi falliti. Uso la parola come un oggetto sonoro e magico, mi serve per creare un effetto perché la canzone è l'elemento narrativo più importante perché può emozionarti anche se non sai leggere".



Quindi sulla musica: "Oggi i pezzi durano sempre meno, per capire se una cosa funziona, e vale anche per YouTube, basta farla sentire a un bambino. Il vero cambiamento sarà la bambinizzazione del mondo, sono loro i consumatori perfetti. Ma alla fine uno fa l'artista per creare della magia, non penso a Spotify, dei numeri non me ne frega niente. Penso a fare canzoni che diano emozioni, fin dai tempi di "Gimme five"".

BENEDETTO MARCHESE

01/09/2019 23:20:45