Il mondo del lavoro visto da Enrico Amici

Sarzana - Val di Magra - "Luoghi e volti del lavoro" è il titolo della mostra fotografica di Enrico Amici visitabile fino al 7 gennaio 2020 nello spazio Cardelli e Fontana presso l'ex opificio Vaccari di Ponzano Magra. Si tratta di una personale ricostruzione del mondo del lavoro attraverso immagini di luoghi e di persone incontrate, conosciute durante la campagna fotografica realizzata nel 2019 nell’ambito di “Cambiamenti Work Festival”. L’obiettivo si è indirizzato, per alcuni mesi, su aziende del tessuto produttivo del Comune di Santo Stefano di Magra. Il lavoro si inserisce nella ricerca che vede l’autore impegnato, da molti anni, su temi appartenenti alla fotografia contemporanea di paesaggio quali il rapporto tra fotografia e identità, cambiamento dei luoghi, delle persone, del territorio. Le immagini esposte sono frutto di una pratica, di un’intenzione che trova nella fotografia adatto strumento non solo di espressione e condivisione ma soprattutto di crescita e cambiamento. L’autore ringrazia per la collaborazione le seguenti aziende: Autocarrozzeria Stefani Giampaolo, Autofficina Raggi Alessandro & C, Azienda Agricola Zangani, CMD centro medico, Ferramenta Camaiora & Moretti, Ferramenta Canese Dante, Frantoio Lucchi & Guastalli, Valerio’S Bakery. La mostra, il cui allestimento è a cura di Roberto Pertile, è visitabile il sabato dalle 10.30 alle 12.30 oppure su appuntamento telefonando al numero 0187 697111.

