Il Giappone conquista Sarzana con Luca Andreoni e la sua lecture

Sarzana - Val di Magra - Vero successo per l'evento realizzato da Spazi Fotografici in Fortezza Firmafede a Sarzana, sabato scorso. Con 70 persone presenti in loco e altrettante almeno collegate in diretta streaming al canale YouTube si è realizzata la prima presentazione al grande pubblico di “Una fotografia”, la lezione con cui Luca Andreoni apre da almeno dieci anni ogni suo corso. Già presentata in contesti come l'ICCD di Roma e il Politecnico di Milano la lecture, dall'alto coinvolgimento e dall'impianto performativo, si propone come indagine, “quasi giallo”, a condurre chi ascolta e guarda in un vero e proprio viaggio nel tempo. La meta, il perimetro esplorativo, si scopre presto essere il Giappone, nella seconda metà dell'Ottocento: ciò che lì o attorno a è accaduto attraverso fotografie, tecniche, storie di personaggi straordinari e pionieri come – tra gli altri - Felice Beato. Dopo due ore di stupore e religioso silenzio, il mistero svelato, da scoprire ora nel video pubblicato al canale di Spazi Fotografici (YouTube) grazie al prezioso lavoro di DMP - Desmond Movies Pack e Grimaldi Impianti, partner tecnici, artefici e sostenitori dell'evento.



L'intenzione, raggiunta, era quella di offrire ad un grande pubblico la possibilità di accedere ad una lezione sino ad ora mai aperta “ai più” e da qui ad una comprensione profonda della fotografia, a scoprire quel che c'è dietro a ciò che pensiamo, vedendo, ma soprattutto dove si può arrivare se ci permettiamo di andare oltre al primo, superficiale, sguardo. L'iniziativa è stata inoltre realizzata ad aprire e celebrare il nuovo progetto formativo di Spazi Fotografici, ideato e sviluppato con Andreoni stesso, che dal 22 ottobre vedrà lui ed altri 5 professionisti come Giovanni Chiaramonte, Mario Cresci, Linda Fregni Nagler, Francesco Jodice e Roberta Piantavigna del MoMA di San Francisco alla guida di un percorso online sperimentale ed assolutamente inedito dedicato alla storia della fotografia, con approccio allo stesso modo diverso, profondamente coinvolgente e coinvolto. Emozionante poi, dicono gli organizzatori del tutto, vedere tante persone sinceramente curiose partecipare durante e, soprattutto, dopo, così come vivere la Fortezza Firmafede come location speciale per eventi dall'alto profilo, capaci di coinvolgere la città e allo stesso tempo chi, come Matteo Rossini di Fondazione Rossini Arte, vi arriva da lontano. È tutto qui il lavoro di Spazi Fotografici come giovane polo per la promozione del visivo e del fotografico: nel cuore della Lunigiana e da qui 'ovunque', grazie alla community di persone costruita nei due anni d'attività e nella fortunata serie di web talk realizzata nel lockdown.



Per il corso di storia della fotografia le iscrizioni sono aperte sino al 9 ottobre prossimo. Informazioni al numero 3662075313, alla mail info@spazifotografici.it e al sito. Nuove attività saranno programmate e comunicate presto attraverso web, e-mail, stampa e social network. L'associazione ringrazia Luca Andreoni, i partecipanti, tutti coloro che hanno collaborato; l'Amministrazione Comunale di Città di Sarzana per il fondamentale supporto; Banca Versilia Lunigiana Garfagnana per il contributo; Direzione Regionale Musei Liguria per la collaborazione e la concessione di Fortezza Firmafede, ripresa anche nel video; Foto Ema, per la promozione dell'evento; Desmond Movies Pack e Grimaldi Impianti, per la realizzazione concreta del tutto.

Redazione

05/10/2020 09:44:42