Sarzana - Val di Magra - Sarà completata oggi la tela di quasi cinquanta metri messa a disposizione di una decina di writers per “colorare” il cantiere di piazza Martiri a Sarzana. Un'iniziativa promossa dall'assessorato alle politiche giovanili con la Consulta dei giovani e del CSSS che ieri pomeriggio ha destato grande curiosità riscuotendo i meritati complimenti. Fin dal primo pomeriggio infatti gli artisti armati di mascherine e bombolette hanno dato sfogo a vernice e creatività iniziando i pezzi ispirati alla mostra di Andy Warhol, che resteranno in mostra almeno fino al 4 marzo. Un'occasione per vivacizzare anche una zona della città un po' penalizzata dai lavori di ristrutturazione del Laurina.



“Siamo molto soddisfatti della riuscita di questa prima giornata – commenta il presidente del Consorzio dei commercianti Ferrarini – e ringraziamo in primis l'assessore Beatrice Casini e Luca Ortelli della Consulta oltre a tutti coloro che si sono impegnati per realizzare questa iniziativa. Grazie a questi ragazzi – prosegue – in poche ore la piazza ha realmente cambiato volto e l'obiettivo è quello di realizzare un altro appuntamento più avanti per completare l'opera e ravvivare un po' questa parte della città interessata dai lavori”.



I writers, alcuni della zona e altri arrivati anche da fuori, continueranno a dipingere per tutta la giornata di oggi accompagnati dalla selezione di musica rap di Dj Sim-1.

B.M.

11/02/2018 11:44:34