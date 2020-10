Gli Impavidi chiudono di nuovo: "Nostro teatro è luogo sicuro e accogliente"

Sarzana - Val di Magra - “A seguito del nuovo DPCM sono "sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto" fino al 24 novembre prossimo”. L'avviso della direzione del Teatro degli Impavidi di Sarzana era attesa ma porta con sé tutta la malinconia degli operatori che in questa ripartenza in massima sicurezza avevano creduto e nella quale avevano lavorato con grande impegno. “Purtroppo – sottolineano oggi Andrea Cerri e soci - nonostante tutti gli sforzi e gli investimenti fatti per rendere il nostro teatro un luogo sicuro e accogliente, e per continuare a vivere esperienze di cultura e di socialità con una nuova stagione teatrale, siamo costretti a sospendere gli spettacoli”.

“Ringraziamo, a nome dello staff, gli spettatori e gli abbonati del Teatro Impavidi che nonostante tutte le difficoltà ci hanno sostenuto, hanno nuovamente “riempito” il loro teatro, hanno condiviso e vissuto con noi le incertezze e i timori di questo momento pur di esserci o di farci sentire la loro vicinanza.

Ringraziamo il Comune di Sarzana per il sostegno, la disponibilità e la collaborazione”.



“A breve Informeremo il pubblico sulle modalità di rimborso, o su eventuali spostamenti di spettacoli.

Abbiamo deciso di tenere la biglietteria regolarmente aperta, anche solo per dare un segnale di "presenza" e di presidio. Arrivederci! a presto!”.

B. M.

26/10/2020 15:32:36