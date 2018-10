Sarzana - Val di Magra - Per il terzo anno consecutivo l’associazione VaraMagra aderisce alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo rendendo protagonisti i siti archeologici del Comune di Ameglia. Quest’anno l’appuntamento è alla Villa Romana marittima di Bocca di Magra dove domenica 14 ottobre le famiglie sono attese alle 15 per partecipare tutti insieme ad un divertentissimo gioco archeologico che porterà i bimbi e i tutti i genitori a ricostruire insieme la storia dell’interessante sito attraverso la scoperta di piccoli indizi da vincere sfidandosi nei giochi che facevano gli antichi romani bambini. Il pomeriggio di giochi e festa sarà arricchito di una merenda organizzata in collaborazione con Avis Ameglia. Per partecipare all’evento di domenica 14 è obbligatoria la prenotazione entro venerdì 12 ottobre ai numeri 3383607452 e 3334290683 o all’indirizzo email varamagra.associazione@gmail.com

