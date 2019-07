Daniela Tresconi nella sua Arcola presenta "Il Sigillo delle Cento Chiavi"

Sarzana - Val di Magra - Reduce dalla full immersion delle fiere dei libri di maggio, prima quella di Torino, poi Sestri Levante e infine Porto Maurizio a Imperia, l’arcolana Daniela Tresconi approda finalmente ad Arcola per la presentazione del suo ultimo romanzo «Il Sigillo delle Cento Chiavi» (Panesi edizioni). L’ appuntamento è fissato per martedi 16 luglio alle 21.15 nei giardini di via Valentini, adiacenti alla sede della pro loco arcolana. A conversare con l’autrice sarà presente Emilia Petacco, storica locale, che fornirà preziosi collegamenti tra la parte romanzata e la verità storica contenuta nelle pagine del libro. Il nuovo romanzo è arrivato dopo due anni dall’uscita del primo la «Linea del destino», si tratta nuovamente di un mistery storico, sempre edito da Panesi Edizioni di Genova, ricco di avventura, storia, tradizioni locali e personaggi forti, ingredienti che già ci avevano stregati nel suo romanzo d’esordio. Al centro delle vicende il piccolo borgo spezzino di Pitelli, punto di partenza della storia che vede coinvolta una misteriosa confraternita, due preziose teche e un messaggio cifrato nascosto nella tela cinquecentesca dell’ex oratorio, vicende che arriveranno fino a Francoforte in Germania. Il libro è impreziosito dai disegni dell’artista milanese Elena Galati Giordano e dalla cover realizzata da Tatiana Sabina Meloni.

