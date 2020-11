Damiano Carrara e Katia Follesa a Sarzana per una puntata di "Cake Star"

Sarzana - Val di Magra - Giornata di riprese oggi a Sarzana per Damiano Carrara, Katia Follesa e la troupe di “Cake Star – pasticcerie in sfida” che ha realizzato una puntata della terza stagione della trasmissione in onda su Food Network e Real Time. Già nella giornata di ieri i due conduttori avevano pubblicato alcune stories su Instagram dicendo di essere in città mentre in mattinata sono stati immortalati in via Landinelli prima di iniziare le riprese nella pasticceria “Giu Bea”, mentre le altre due in sfida saranno la pasticceria “Francesco” di via Emiliana e “Dolce risveglio” di Marinella.



Così come avviene in altri format come “4 Ristoranti”, anche in Cake Star si basa sulla sfida fra le attività cittadine - tre in questo caso - con i rispettivi titolari che insieme ai conduttori giudicano locale, il cabaret delle paste e il “pezzo forte” finale. I due finalisti – in base al punteggio ricevuto - si sfideranno invece in una prova basandosi su ingredienti tipici del territorio, al termine della quale sarà decretata la migliore pasticceria. Parere decisivo sarà quello di Carrara, pastry chef lucchese la cui popolarità è esplosa negli Stati Uniti fino a farlo diventare un vero e proprio personaggio televisivo oltre che un apprezzatissimo pasticcere.

BENEDETTO MARCHESE

27/11/2020 21:00:19