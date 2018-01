Sarzana - Val di Magra - Febbraio inizia con un nuovo appuntamento della rassegna di teatro contemporaneo sarzanese NIN - Nuove Interpretazioni. Il prossimo 3 febbraio, alle 21.30, nella sala Teatrocra, andrà in scena uno degli spettacoli di punta della Compagnia Ordinesparso di Giovanni Berretta: "Nasogram - Mind the Mask" di e con Cristian Zinfolino. Tema centrale dello spettacolo è il coming out, inteso come lo smascherarsi a se stessi e affrontare un cambiamento che si propaga come un'onda in tutto l'intorno: Nasogram rappresenta le nostre strutture mentali. Il nostro modo di costruirci gabbie da cui poi non siamo capaci di scappare.



Nasogram è la nostra controfigura. Quella che ride per noi, mentre dentro di noi avviene l'opposto. Nasogram è una possibilità di ribaltare le cose, di calare la maschera della quotidianità, per affermare a gran voce quello che siamo davvero. Nasogram è la storia di un coming out e di tutte le sue piacevoli conseguenze. Sette giorni da percorrere. Sette giorni per consumarsi. Sette giorni per nascere, morire e rinascere. Una vita intera per smascherarsi.

Lo spettacolo sarà anche occasione per condividere con gli spettatori una tematica molto delicata del nostro tempo, il coming out, e per presentare il lavoro e gli obiettivi dell'associazione lgbt di La Spezia RAOT - Rete Anti Omofobia e Transfobia, a cui andrà una parte del ricavato. Compagnia Ordinesparso e RAOT insieme si fanno portavoce contro l'omofobia e la transfobia all'interno del territorio spezzino, e non solo. La compagnia è in piena attività artistica: reduce dalla presentazione del lavoro 2018 "In-Figlht - Le ali del colibrì" alla rassegna Corpi Celesti di Torino; sarà a Firenze il 10 Febbraio e a Genova a Marzo; per poi approdare a maggio al Teatro Impavidi di Sarzana. Per info e prenotazioni: 338 5832027.

29/01/2018 10:07:13