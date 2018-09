Sarzana - Val di Magra - Sabato 29 settembre, dalle ore 18.00, al Centro Sociale A. Barontini di Sarzana, si terrà la presentazione del libro "Come se Dio fosse antani. Ateismo e filosofia senza supercazzole", di Giovanni Gaetani.

Una piacevole serata, organizzata dal Circolo UAAR La Spezia e introdotta e moderata da uno dei suoi soci più attivi, il poeta e scrittore Francesco Salvini, in compagnia dell’autore, impegnato in un tour di presentazioni in molti circoli Uaar, fino al Book Pride di Genova.

Il libro, edito da Nessun Dogma, il progetto editoriale dell’Uaar, è un breve percorso in cinque tappe sulla filosofia dell'ateismo, scritto in maniera chiara e ironica per chiunque si avvicini alla materia per la prima volta.

E’ possibile studiare teologia, ateismo e più in generale filosofia, senza necessariamente annoiarsi?

E’ nella ricerca di una risposta a questa domanda che Giovanni Gaetani, giovane filosofo, ricercatore e collaboratore dell’International Humanist and Ethical Union (IHEU) ha scritto questo suo libro.



Entrate libera e gratuita. Appuntamento alle ore 18 al Centro Sociale Barontini, in via Ronzano 1 a Sarzana.



Per info: 3668985459 - laspezia@uaar.it

28/09/2018 12:18:15