Sarzana - Val di Magra - Domani, sabato 6 ottobre, il Museo Archeologico Nazionale di Luni apre al pubblico le sezioni museali pertinenti all'area archeologica, solitamente chiuse all'utenza. Le visite saranno fruibili dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e consentiranno l'accesso alla Sezione "Grande Tempio" e alla Sezione Epigrafica. Un'occasione non comune per approfondire la conoscenza dell'Antica Luni.

