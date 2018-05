Sarzana - Val di Magra - Per tre giorni nel borgo di Ameglia si respirerà l'atmosfera magica di Hogwarts e si potranno vivere tutte le suggestioni che hanno reso i romanzi di J.K.Rowling dei veri e propri cult, sia letterari che cinematografici. Dall'1 al 3 giugno infatti Abygaille Family Art Cafè darà vita, con il sostegno e il patrocinio del Comune, a “Il Castello Stravagario, da Babbano a Mago” con tutti i protagonisti e le ambientazioni della saga di Harry Potter. Maghi, pozioni, incantesimi, giganti, falconieri e tanti laboratori saranno protagonisti fra vie, piazze e fondi del borgo, aprendo di fatto la stagione degli eventi estivi.

“Un'idea nata dalla voglia di realizzare qualcosa rivolto al pubblico di bambini e giovanissimi, ma non solo, e in grado di richiamare molte persone. A questo si è unita la ricorrenza del ventennale della pubblicazione della saga che ci ha spinti ad accettare la proposta di Abygaille per dar vita ad un evento unico che crediamo possa crescere nel tempo”.



“Gli organizzatori hanno fatto un lavoro enorme – aggiunge lil vicesindaco con deleghe alla cultura e al turismo Cadeddu – da mesi stanno lavorando a questo progetto che ha coinvolto anche i ragazzi delle scuole e nel quale abbiamo creduto fin da subito. Per l'amministrazione rappresenta anche un importante sforzo economico ma crediamo che possa avviare nel migliore dei modi la stagione turistica. Siamo convinti – conclude – che questo sia un evento per valorizzare il borgo di Ameglia e diventare un punto di riferimento per i tantissimi appassionati di Harry Potter”.



“Abbiamo ricevuto richieste di partecipazione anche dal Veneto e da Roma – raccontano Samuela, Rebecca e Alessia di Abygaille – e siamo pronte per portare grandi e piccini alla scoperta del meraviglioso mondo di Harry Potter. Il castello sarà allestito a tema in ogni stanza mentre nella torre ci saranno i falconieri e i giochi saranno nel cortile. Non mancheranno i laboratori tematici mentre nelle botteghe presenti nei fondi del borgo ci saranno vestiti da noleggiare, bacchette magiche e tanto altro, oltre ovviamente al mercatino a tema”.



L’orario di accesso all’evento sarà dalle 10:00 alle 20:00 e sarà ovviamente possibile pranzare e cenare nei vari punti gastronomici disseminati nel Borgo, raggiungibile esclusivamente con le navette – messe a disposizione da Protezione Civile, Angsa e Uisp -in partenza dal binario 9 3/4 (per l’occasione installato al bivio di Ameglia, Area giardini pubblici di Cafaggio).



Gli aggiornamenti e le informazioni si trovano sulla pagina facebook IL CASTELLO STRAVAGARIO oppure su quella di VIVIAMEGLIA, a breve sarà pubblicato il programma completo.

B.M.

16/05/2018 18:47:14