Alla Fabbrica un lungo weekend di eventi

Sarzana - Val di Magra - Alla Fabbrica da Venerdì 19 al Lunedì 22 Aprile, Pasquetta, si terranno gli ultimi appuntamenti con i laboratori pasquali con tante occasioni di gioco e divertimento per i più piccoli. Venerdì 19 dalle 17 alle 19 arriva l’atteso laboratorio creativo di “Dolcezze pasquali”: artisti pasticceri potranno realizzare fantasiose e colorate dolcezze ma... immangiabili. Sabato 20 Aprile alle 16 “Arriva Pasqua. E se la sorpresa la scegliessimo noi???”. Sempre Sabato 20, alle 17.30, il tradizionale ma anche il più goloso di tutti gli appuntamenti: lo "Spacca Uovo" gigante con relativa degustazione di cioccolato. Domenica 21 aprile il centro sarà chiuso per riaprire Lunedì 22: alle 16 l’appuntamento per i più piccoli è con “Il mondo delle favole: giochi, personaggi, foto e regali”

