Sarzana - Val di Magra - Oggi a Sarzana presso i locali del Centro Sociale BAR0NTINI di via Ronzano, Il Circolo Pertini inaugura il ciclo di attività per il 2020 con un’iniziativa che segna l’inizio di una collaborazione importante con CICAP (Centro Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienza. Il CICAP è un’associazione per la divulgazione della cultura scientifica, presieduta dal prestigioso giornalista e diffusore scientifico Piero Angela.

Sarà presente il Prof. Silvano Fuso, docente di chimica e membro del CICAP, oltre che del comitato scientifico del festival delle scienza di Genova.

CICAP è una rete costituita in buona parte da docenti universitari, prevalentemente di facoltà scientifiche (Fisica, Chimica, Scienze Naturali, Medicina, Farmacia, ecc.) ma anche da giornalisti scientifici e filosofi, che realizza ogni anno a Padova un interessantissimo festival.

Scopo dell’iniziativa è combattere le falsità antiscientifiche che stanno pericolosamente risorgendo in una società che dovrebbe averle cancellate da tempo. Complice l’ignoranza e la sottovalutazione della cultura scientifica, da sempre relegata in un ruolo minore di conoscenza tecnica rispetto al sapere umanistico, secondo un vecchio copione culturale, colpevole di molti nostri ritardi.

In particolare CICAP conduce iniziative per sbugiardare le falsità e le ciarlatanerie di astrologi, medium, guaritori miracolosi, assertori del paranormale, ridicolizza teorie comiche come quelle dei “terrapiattisti” o dei sostenitori delle “scie chimiche”, ma combatte anche fenomeni che hanno assunto dimensioni preoccupanti, tali da mettere a rischio la salute pubblica come le balzane teorie del movimento “NO VAX” o gli assertori delle medicine alternative o delle così dette cure naturali.

Insomma una battaglia in nome della scienza e della serietà del metodo scientifico contro le superstizioni, i malocchi, le streghe, gli spiriti e tante altre false informazioni antiscientifiche.

Sarà sicuramente una serata interessante e curiosa, ove trovare le risposte della scienza alle ciarlatanerie, ma anche una serata piacevole, consigliata anche per i ragazzi che vogliano superare le credulità diffuse per approcciare al metodo scientifico.



Redazione

31/01/2020 15:48:00