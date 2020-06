A Sarzana torna la musica: apre un negozio di cd e vinili

Sarzana - Val di Magra - Sarzana torna ad avere un negozio di musica. Sabato 13 giugno infatti alle ore 17 in via Mazzini (all'angolo con Via Cigala) sarà inaugurato il punto vendita "Ernyaldisko". Il negozio offrirà un vasto repertorio di musica, di ogni genere e tipo, per soddisfare anche i clienti più esigenti.

L'inaugurazione sarà l'occasione unica per entrare in contatto con altri appassionati come, scambiare quattro chiacchiere e conoscere tutti i prodotti e i servizi offerti dal negozio, che sono davvero tanti. Sabato sarà inoltre dato un buono sconto del 15% da spendere sull'usato.

Il negozio ospita musica italiana e internazionale, rock, pop, progressive rock, krautrock, psichedelica, funky-soul e disco, alternative rock,

grunge, hard rock, metal e new wave. Oltre a un fornitissimo catalogo di jazz nuovo e usato, le offerte a 5 euro, 45 giri in offerta a 2 € e numerosi LP blues, folk, country, reggae, dub, colonne sonore, rock’n’roll e rockabilly, classica e lirica, mix 12?, musica italiana “oldies”, musica brasiliana e samba, musica francese, e avantgarde. Sarà a disposizione un’ampia scelta di CD nuovi ed usati, di cofanetti CD e di DVD musicali e, a parte, troverete una speciale sezione, dedicata alle buste trasparenti ad alta qualità da LP e 45 giri.



Ernyaldisko nasce nel 2005 a Genova, e diventa in breve tempo punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di musica, a Genova e non. Si tratta di un vero e proprio progetto culturale, portato avanti dai suoi due fondatori, Marco e Carmen, entrambi legati da una grande passione per la musica e il vinile. Ernyaldisko negli anni cresce, si espande e, ad oggi, oltre al Records Shop in Via Galata a Genova e in Corso G. Mazzini a Sarzana, ai numerosi temporary shops sparsi per l’Italia, allo shopping online, dove è possibile acquistare vinili, CD, DVD e memorabilia originali, è attivo anche il Progetto delle Fiere del Disco, un progetto culturale che abbraccia tutta l’Italia, da Nord a Sud.

REDAZIONE

11/06/2020 19:10:11