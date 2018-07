Sarzana - Val di Magra - Anche la libreria del fumetto “Comic House” di piazza Luni partecipa stasera alla Notte Bianca dI Sarzana. Per l'occasione ospiterà il disegnatore Giacomo “Keison” Bevilacqua, celebre 'papà' di “A Panda piace” ma anche autore di Levennder” e “Il suono del mondo a memoria”. Un ritorno in città il suo che lo vedrà protagonista dalle 21.30 in poi per firme, dediche e sketches.

