Sarzana - Val di Magra - Didier Lucas, professore di francese e fotografo per passione, di origine francese ma cittadino olandese, è venuto a Sarzana nel 1985 e si è profondamente innamorato della città e dell’Italia e da allora vi è ritornato, prima a fasi alterne, per poi viverci stabilmente da qualche tempo.

Per omaggiare la città di Sarzana che lo ha adottato, oggi realizza l’idea che da più di due anni gli era nata: realizzare una mostra fotografica in grado di esprimere il suo legame con la cittadina attraverso fotografie di chi la città la vive e ci lavora ogni giorno: esercenti, artigiani ed artisti, ristoratori.

Da ben due anni infatti, passeggiando di bottega in bottega e di ristorante in ristorante, percorrendo centinaia di chilometri, Didier è andato a conoscere personalmente ogni esercente, artigiano e ristoratore della città, per ritrarlo attraverso uno scatto. Il progetto ha prodotto ben centonovanta fotografie, che andranno a confluire nella Mostra fotografica Vitrines & Métiers (vetrine e mestieri), evento realizzato con il patrocinio del Comune di Sarzana che ha sposato ed accolto volentieri lo spirito ed il progetto. La Mostra si inaugurerà domenica 1° dicembre alle 17 e e sarà visitabile fino all’11 gennaio 2020, presso lo splendido atrio di Casa Bonaparte in Via Mazzini a Sarzana, gentilmente concesso da Pasticceria Gemmi, storico e prestigioso locale della città. Preziosi i contributi anche della Galleria Cardelli Fontana, Tiberi Sound e Cà Lunae, che hanno voluto dare un supporto concreto alla realizzazione della mostra.

La mostra è un vero atto di amore e di riconoscenza per Sarzana, che Didier racconta per immagini attraverso i suoi colori, le sue sfumature e soprattutto le anime laboriose delle persone che vi lavorano e che la vivono giorno dopo giorno, cogliendone le diverse tipicità e restituendoci un bagaglio che un giorno diventerà memoria di questa straordinaria città della Liguria. In ogni scatto, seppur simile nell’impostazione, con il ritratto dell’esercente, dell’artigiano e del ristoratore immortalato di fronte alla propria attività o microcosmo lavorativo, Didier riesce a cogliere sapientemente l’essenza della personalità e delle singole diversità e tipicità dei soggetti, diversità che però tutte insieme costituiscono la ricchezza, il bagaglio e la vera identità della città stessa.



"Mio padre era un fotografo e cameraman. Avevo sei anni quando mi regalò una Nikon FM. Da quel momento - racconta Didier Lucas - ho nutrito la mia esistenza, pressoché ogni giorno, scattando fotografie e girando film in 8mm. Ho trascorso notti intere, rinchiuso nello studio di mio padre, a sviluppare rullini di cellulosa.

Questa passione è continuata nel corso dei miei studi. Nel 1985 sono stato ammesso all'Accademia di Belle Arti di Utrecht, in Olanda, dove mi sono laureato nel 1990. In seguito ho lavorato per otto anni in diverse agenzie di pubblicità. Era il 1998 quando ho deciso di iniziare la professione di docente della lingua francese andando a studiare all’università di Tilburg, in Olanda, dove mi sono laureato nel 2003. Dal 2005 insegno a Roma presso il NATO Defense College e l’Università Sacro Cuore - Gemelli. In tutti questi anni ho continuato a coltivare la mia passione per la fotografia".



Luogo e orari di apertura della Mostra:

SABATO E FESTIVI dalle 16 alle 20 c/o Atrio di Casa Bonaparte, Via Mazzini 28

Ingresso gratuito

Riferimenti: Facebook: Vitrines&métiers - Instagram: associazionelumiere

Redazione

25/11/2019 15:17:06