Sarzana - Val di Magra - L’ultimo martedì del mese alla Multisala Moderno di Sarzana si potranno vedere i film in programmazione al costo di 4 euro. L’iniziativa della sala cinematografica sarzanese partirà a fine mese, esattamente martedì 27 febbraio per proseguire fino all’ultimo martedì del mese di luglio. Con 4 euro sarà possibile assistere ad una proiezione fra quelle inserite nel cartellone, ovviamente all’orario desiderato fra quelli programmati. Saranno escluse le proiezioni in 3D che godranno, comunque, di una tariffa agevolata, comunicata direttamente in cassa.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui OK