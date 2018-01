Sarzana - Val di Magra - "Ho deciso di fare qualcosa per la città, tornando dopo tanti anni a lavorare con il Comune". Parola di Alessandro Zannoni, apprezzato scrittore noir sarzanese di recente sbarcato anche nel mondo del cinema - come dialoghista - e in primavera sugli scaffali con il suo primo racconto per ragazzi. La "città" è Sarzana, il "qualcosa" è 'Mi piace corto', rassegna dedicata ai racconti in programma il 9 e il 10 marzo al Teatro Impavidi, riaperto dopo anni. Organizza 'Leggere fa male', festival letterario creato da Zannoni nel 2010.



"Un festival chiuso al pubblico, in un agriturismo della zona, dove il primo weekend di luglio invito amici scrittori, pittori, registi", spiega lo scrittore sarzanese che di recente ha pubblicato 'Nel dolore' (?A&B Editore, collana Melpomene). Sotto la denominazione 'Leggere fa male' in questi anni sono stati imbastiti diversi eventi di successo, come il festival noir che ha toccato Lerici, Ponzano superiore, Bocca di Magra. E adesso - con 'Leggere fa male' costituitasi ufficialmente come associazione lo scorso dicembre - la decisione di donare a Sarzana, e al suo teatro finalmente tornato alla città, un vero e proprio festival serale dedicato al racconto. Tra gli autori presenti - in attesa di altre conferme -, Enrico Remmert, Luca Ragagnin, Stefano Domenichini, Elvis Malaj, il fumettista Lorenzo Palloni (con il quale Zannoni ha collaborato, ad esempio nel libro a fumetti 'Il cugino). Farà tappa agli Impavidi anche il bluesman Andrea Giannoni con il suo ultimo disco.



Una bella iniziativa di 'Leggere fa male', la prima di una serie di progetti che condivideranno uno spirito ben chiaro: "Combattere l'ignoranza, ogni tipo di ignoranza, con la cultura".

N.RE

23/01/2018 09:51:21