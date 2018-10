"Boneyard", le opere di Francesca Beatrice Borri in mostra a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Nell'atrio del palazzo comunale di Sarzana sarà inaugurata sabato 13 ottobre alle ore 17 la mostra “Boneyard” di Francesca Beatrice Borri che sarà visitabile fino al 20 (da lunedì al venerdì 15.30 – 19.30 e nel fine settimana dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30). Patrocinata dal Comune la personale riporta in città le opere-installazioni dell'artista ispirate all'universo della Pop Art e alle iconografiche insegne luminose delle grandi città americane.





L'artista

Nata a Monza il 3 dicembre 1969, figlia d'arte, frequenta l'istituto d'arte presso la Villa Reale della stessa citta`. Dal 2000 al 2005 frequenta la scuola Martenot a Roma e vari corsi di "en plen air" con il maestro Loris Liberatori. Nel 2006, consegue la specializzazione pittorica alla galleria Borghese, in relazione allo studio dei colori e delle tecniche utilizzate da Caravaggio.

Dal 2006 al 2010, con la professoressa Giorgia Rissone, segue un corso di trompe-l’oeil, di tecniche di decorazione artistica, olio, acquerello e di utilizzo dell'acrilico con tecniche miste. Dal 2011 ad oggi, prosegue con alcune esperienze di formazione presso laboratori di Artisti, tra questi frequenta lo studio di Elisa Nicolaci. Inizia ad esporre i propri lavori a tecnica mista-acrilico presso il Castello di Montignano nel novembre del 2009.

L’Artista prende parte al concorso, presso le Scuderie Estensi A Tivoli dal 1 al 9 ottobre 2016, alla prima mostra selettiva per la Biennale di Roma del 2018, curata da Diego Tortora. Vince il primo premio, aggiudicandosi cosi` un posto alla Biennale di Roma del 2018. L’Artista ha in programma per il 2017 ed il 2018 alcune importanti Personali in Europa ed Oltreoceano, che confermeranno la sua originalita` creativa, sempre rivolta ad una incessante ricerca e sperimentazione.

B.M.

08/10/2018 20:32:00