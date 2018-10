Sarzana - Val di Magra - "Siamo venute da lontano: una col treno da Genova, l'altra in machina percorrendo centotrenta chilometri per vedere la mostra "Cobra - genesi dell'irrazionale" ma non siamo riuscite a entrare". E' quanto ci scrivono due persone arrivate ieri a Sarzana per visitare la mostra in corso alla Fortezza Firmafede. "Abbiamo trovato tutto sbarrato - spiegano - perché ci è stato detto che "i ragazzi che dovevano aprire non sono venuti". Che delusione, e che spreco di tempo e soldi". Le due ragazze avevano scelto la giornata di ieri per la visita in quanto oggi sarebbe stata chiusa. La mostra si concluderà sabato 13 ottobre.



REDAZIONE

11/10/2018 14:31:25