Sarzana - Val di Magra - Un avvocato della provincia di Massa, una donna e la figlia ventenne sono stati arrestati con l'accusa, a vario titolo, di sfruttamento della prostituzione minorile e violenza sessuale. Lo riporta Ansa. L'episodio è avvenuto in un Comune della Val di Magra, in provincia della Spezia. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, che hanno operato con la Dda di Genova, le due donne avrebbero procacciato all'avvocato incontri a luci rosse con altre due figlie minorenni. Il legale sarebbe stato arrestato a Massa, poco distante dal proprio studio. Le due ragazzine sono state portate in un luogo segreto.

