Sarzana - Val di Magra - Si terranno venerdì 19 luglio alle 15.00 alla concattedrale di Santa Maria di Sarzana i funerali di Lucia Iacolino, fisioterapista in servizio all’ospedale San Bartolomeo spentasi ieri a soli 48 anni. La salma sarà in seguito cremata.

